Olympiavoittaja ihmetteli yllättävää verenvuotoa – sitten edessä olikin sairaalareissu

Bön kesäharjoittelukausi on ollut vastoinkäymisten sävyttämä. Tuoreen kyynpureman lisäksi norjalainen kompuroi hiljattain kotonaan juoksumatolla ja törmäsi seinään.

30-vuotias ampumahiihtäjä on lajin eliittitekijöitä. Hän on voittanut maailmancupin kokonaiskilpailun neljästi viiden viime vuoden aikana. Maailmanmestaruuksia norjalaisella on häikäisevät 17 kappaletta.