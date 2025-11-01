Maastohiihdon Suomen cupin kauden Vuokatissa avanneessa vapaan sprintissä voittoihin hiihtivät Ikaalisten Urheilijoiden Hilla Niemelä ja Pohti SkiTeamin Ike Melnits.
Lue myös: Suomalaishiihtäjistä kantautuu lupaavia puheita – valmentajalta kutkuttava arvio olympialaisista: "On realistista"
Naisten kisassa toinen oli Tampereen Pyrinnön Amanda Saari ja kolmas Ylivieskan Kuulan Tiia Olkkonen, joka oli myös karsinnan nopein. Ikaalisten Urheilijoiden Krista Pärmäkoski oli kuudes. Anne Kyllönen puolestaan jäi alkueriin.
Miesten kisan kakkonen oli Imatran Urheilijoiden Olli Ahonen ja kolmonen Proski Oulun Valtteri Pennanen.