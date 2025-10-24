SM-liigan sarjakärjen Ässien päävalmentaja Jarno Pikkarainen yllätettiin melkoisella kierrepallolla Satakunnan paikallispelin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.
Ässät taipui 3–5, kun Lukko piti Satakunnan herruuden Raumalla.
Pelin jälkeen Tomi Lämsä ja Jarno Pikkarainen antoivat tavan mukaan omat kommenttinsa ottelun tapahtumista.
Lehdistötilaisuuden loppupuolella haastattelija laittoi yllätysvaihteen silmään Pikkaraisen puheenvuoron viime metreillä.
Perjantain kunniaksi pieni keventävä kysymys. Sulla on raumalainen puoliso. Mitäs väriä siellä tunnustetaan?
– Mitä luulet? Pikkarainen tokaisi naurahtaen.
No, mikä on totuus? Katso pääkuvan videolta.