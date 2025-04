HIFK-pomo: Tästä häirintäkohussa on kyse – luuli käytöksen jo parantuneen

Suomen Urheiluhierojaopisto ilmoitti lopettavansa yhteistyönsä HIFK:n kanssa epäasiallisen käytöksen takia. MTV Urheilu tavoitti HIFK:n toimitusjohtajan Alexander Sneenin kommentoimaan tilannetta.

Urheiluhierojaopiston tiedotteen mukaan työharjoittelussa olleet hierojaopiskelijat ovat kohdanneet epäasiallista käytöstä HIFK:n miesten joukkueessa.

Viime keväänä HIFK:n toimitusjohtajana aloittaneen Alexander Sneenin mukaan epäasiallista käytöstä hierojaopiskelijoita kohtaan on ollut jo ennen hänen tuloaan seuraan, mutta myös viime syksynä.

– Syksyllä on ollut kyse lähinnä käytetyistä sanoista, jotka ovat olleet epäasiallisia, Sneen sanoo.

Minkälaisista sanoista on kysymys?

– Sitä en osaa sanoa. En tiedä tarkalleen, mitkä ne sanat ovat olleet.

– Jos en ole ihan väärässä – voi olla, että olen – on viitattu siihen, että täällä ei päde "me too". Se on täysin järjetöntä sanoa jotain sellaista. Se on täysin vastoin meidän arvoja.

Me too -kampanja nousi vuonna 2017 maailmanlaajuiseksi ilmiöksi. Kampanja vastustaa naisiin kohdistuvaa seksuaalista ahdistelua.

Eli kyse on ollut sanallisesta teosta, ei fyysisestä teosta?

– Fyysistä ei ole mun tiedon mukaan ollut.

Sneenin mukaan tapausta selvitettiin HIFK:ssa sisäisesti syksyllä. Henkilöstölle on kerrottu, miten organisaatiossa käyttäydytään.

– On ilmoitettu kaikille, että tällainen ei käy päinsä, mutta yhdelle on annettu varoitus, että jos tämä toistuu, sitten seuraa mahdollisesti irtisanomisia, Sneen sanoo.

– Olemme tehneet meidän organisaatiossamme selväksi, että tällainen on täysin vastoin meidän arvojamme ja voi johtaa irtisanomiseen.

Sneenin mukaan kyse ei ole pelaajasta, vaan yhdestä muuhun henkilöstöön kuuluvasta henkilöstä.

Suomen Urheiluhierojaopiston tiedotteessa sanotaan, että asiasta on keskusteltu HIFK:n kanssa lukuisia kertoja. Seura on reagoinut tilanteeseen, mutta pysyvää muutosta ei ole tapahtunut.

Sneen sanoo keskustelleensa Urheiluhierojaopiston edustajien kanssa viimeksi tammikuun alussa ja kertoneensa, minkälaisiin toimiin seura on ryhtynyt asian suhteen. Sneen kertoo jääneensä käsitykseen, että yhteistyö voi jatkua.

Hän sanoo kuulleensa yhteistyön lopettamisesta keskiviikkona sähköpostitse samaan aikaan, kun Urheiluhierojaopisto julkaisi tiedotteensa.

– Tammikuun toisen päivän jälkeen emme ole puhuneet.

Sneen sanoo, että HIFK:ssa selvitetään, onko epäasiallinen käytös jatkunut syksyn jälkeen.

– Tämä pitää selvittää ihan tarkalleen, että jos täällä on tapahtunut jotain lisää. Mitä on tapahtunut, milloin on tapahtunut ja ketkä siinä ovat olleet?

– Meidän pitää selvittää asia, että tämä ei toistu. Jos on tapahtunut jotain uutta, siihen pitää ehdottomasti puuttua.