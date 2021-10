HIFK:n toimitusjohtaja vaihtuu – Jukka Valtanen siirtyy syrjään 14-vuotisen taipaleen päätteeksi, seuraaja löytyi organisaation sisältä

Seura kertoo tiedotteessaan, että päätös on Valtasen oma. Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty HIFK:ssa nykyisin myyntijohtajana toimiva Markus Lindström 49.

– Olen ollut etuoikeutetussa asemassa saadessani tehdä työtä tässä yhteisössä ja sen eteen. Uudelle osaamiselle on tehtävä joskus tilaa, ja koen, että nyt on sen aika. Onneksi yhtiöstä lähteminen ei tarkoita yhteisön jättämistä, ja ehkä pääsen jopa nauttimaan katsojan roolista, Valtanen sanoo tiedotteessa.

– Toimitusjohtajuus tässä yhteisössä on äärimmäinen kunnia. Toimen arvoa korostaa, ettei edeltäjiä ole ollut montaa. HIFK:n tehtävänä on tuoda ihmiset yhteen. Tässä tehtävässä onnistuminen on keskeisin tavoitteemme, Lindström sanoo.