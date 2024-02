HIFK:n ”ravintolavierailulla” merkittäviä seurauksia – Ville Peltonen saattaa naurahtaa aiheesta

Hook-vierailu on tuottanut tulosta.

Tuon jälkeen HIFK on ottanut kuudesta ottelusta peräti viisi voittoa.

HIFK:n ilmeessä on tapahtunut selkeä muutos tammikuun lopun ankeiluun verrattuna.

– Joukkueessa on hyvä ilmapiiri. Oikeanalainen tunnetaso on meille tärkeä juttu, Peltonen painottaa.

HIFK löysi Hookista rentoutta, mikä on näkynyt tuloskunnossa. Punapetojen ylivoima on tuottanut tulosta ja voittoja on irronnut.