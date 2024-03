Olli Jokiselta räväkkä heitto Kärpistä – "Sehän olisi grande catastrophe!"

– Kaikille joukkueille tulee hyviä ja huonompia hetkiä. Silloin kun on haastava vaihe menossa, mitataan sitä, että pystyykö pysymään omassa suunnitelmassaan vai hyppääkö siitä pois. Me päätimme pysyä.

Mikkeli herännyt

– Lähdemme haastamaan puolen Suomen joukkuetta. Samaan aikaan olemme luottavaisia meidän kykyjemme suhteen. Meillä on tervepäisiä poikia tuolla mukana. He uskovat meidän mahdollisuuksiimme, vielä kun he saavat pelata paineettomassa tilassa, Jokinen julistaa.

– Mikkeli on herännyt henkiin viimeisen kuukauden aikana. Meillä on ollut 3 500 katsojaa lehtereillä per peli yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Oletetaan nyt, että yleisömäärät alkavat nelosella. Meillä on pieni, mutta erittäin hyvä ja äänekäs faniryhmä tuossa takana. Toivottavasti kuppipenkitkin täyttyvät ja saadaan kunnon karnevaalimeininki keväällä Mikkelissä jalkeille, Jokinen kannustaa.