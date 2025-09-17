HIFK saa keskiviikon SM-liigakierrokselle tärkeän vahvistuksen, kun joukkueeseen tällä kaudella liittynyt Sebastian Repo debytoi uudessa kotikaukalossaan.
Suomen mestaruudet Lukkossa ja Tapparassa voittanut Repo on ollut kauden alun ottelut loukkaantuneena.
Keskiviikon kotiottelussa Lukkoa vastaan hänet on kuitenkin nimetty HIFK:n Jori Lehterän johtaman ykkösketjun laidalle. Toisella laidalla pelaa Jere Somervuori.
Olli Jokisen valmentama HIFK muokkaa muutenkin kentällisiään reippaalla kädellä 2-5-tappioon päättyneen Pelicans-ottelun miehistöstä. Vincent Marleau siirtyy pelaamaan kakkosketjuun Lauri Sinivuoren ja Petrus Palmun rinnalle.
Maaleitta edellisessä ottelussaan TPS:ää vastaan jäänyt Lukko muokkaa niin ikään kokoonpanoaan. Antoine Morand ottaa kokoonpanosta pudonneen Aarne Intosen paikan kolmosen keskeltä. Morandin tilalle ykkösen laitaan nousee Lenni Hämäläinen.