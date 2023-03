HIFK:lle iso päänahka Kärpistä, runkosarjan voitto meinaa lipua Lukon käsistä – näin SM-liigassa pelattiin perjantaina

Voiton myötä HIFK nousi neljän pisteen päähän Kärpistä. HIFK on sarjassa seitsemäntenä, Kärpät taas sijalla kuusi.

Ilves ohitti nyt Lukon, nousten sarjassa toiseksi. Ilves on kerännyt 56 ottelusta 107 pistettä. Lukolla pisteitä on 105, kun sillä jäljellä on vielä kolme runkosarjaottelua.