Kärppien hurja nousu tiivisti runkosarjan voittotaistoa, JYP järjesteli yllätyksen – näin SM-liigassa pelattiin keskiviikkona

Illan yllätyksestä vastasi JYP, joka on jo menettänyt pudotuspelihaaveensa. JYP kaatoi kotonaan KooKoon 3–1.

KooKoo (79 pistettä) on yhä pudotuspeliviivan päällä sijalla 10. HPK on sen kanssa tasapisteissä (79), kun taas Jukurit on kaksikosta kahden pinnan päässä (77).