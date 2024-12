KalPa-hyökkääjä Jaakko Lantalla oli paikka purkaa kiekko oman maalin kulmalta. Mies jäi kuitenkin tupeloimaan limpun kanssa, niin että HIFK:n Vincent Marleau ehti väliin ja kiitti tasoitusosumalla.

Tilanne nähtiin, kun Helsingissä kiekkoiltavan SM-liigaottelun toista erää oli taaplattu neljä minuuttia. HIFK loi mylläkkää, ja Petr Kodytek laukoi kahdesti. Kiekko jäi pyörimään KalPan maalille.

KalPa-hyökkääjä Jaakko Lantta ei jostain syystä siivonnut pelivälinettä luukulta nopeasti muualle. Kuumavireinen HIFK:n kanadalaishyökkääjä Vincent Marleau iski väliin ja rokotti 1–1-tasoituksen.

Näet tilanteen ylälaidan videolta.

Marleau on nyt kolmen ottelun maaliletkussa. Osumia näissä matseissa on syntynyt kaikkiaan neljä. Saldoa on yhä aikaa kasvattaa tässä taistossa.

Paikkailu

Lantta paikkaili sittemmin virhettään alivoimamaalilla, jonka hän viimeisteli läpiajosta yläkulmaan. Lantan kauden avauskihaus vei KalPan 2–1-vierasjohtoon ajassa 29.30.

Patrick Curry oli ampunut kuopiolaisille ottelun avausmaalin, kun toista periodia oli pelattu reilu minuutti.