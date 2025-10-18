Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi ihmistä epäiltyinä Helsingin Pikku Huopalahdessa tehdystä taposta, kerrotaan poliisista.

Poliisin mukaan hätäkeskus sai keskiviikon vastaisena yönä ilmoituksen, jonka mukaan asunnossa olisi mahdollisesti ammuttu. Paikalle saavuttuaan poliisi löysi asunnosta ruumiin.

Uhri on vuonna 1974 syntynyt mies. Teosta epäillään noin kuusikymppistä miestä ja parikymppistä naista.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo, että poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa.

– Tässä on vielä paljon selvitettävää, Lindholm toteaa.

Hänen mukaansa uhri ja epäillyt ovat jollain tasolla tunteneet toisensa entuudestaan.