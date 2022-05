"Hieman hukassa" olevan F1-tähden tulevaisuus vaakalaudalla – korvaajaksi huhutaan amerikkalaista IndyCar-kuskia

Kokeneen F1-toimittajan Joe Sawardin mukaan McLaren on jo katsonut korvaajaa vastoinkäymisistä kärsineelle Daniel Ricciardolle , jonka aika brittitallissa on ollut toistaiseksi pettymys.

Sawardin tietojen mukaan McLarenin kehityskuski Colton Herta on vahvoilla seuraavaksi F1-kisakuskiksi ja Ricciardon korvaajaksi. 22-vuotias yhdysvaltalaiskuski ajaa tällä hetkellä IndyCar-sarjassa.

Ricciardolla on toki sopimusta jäljellä vielä tämä ja ensi kausi, mutta epävarmuus australialaisen tulevaisuudesta on Sawardin mukaan kasvanut heikkojen tulosten myötä.

McLarenin toimitusjohtaja Zak Brown on myöntänyt Hertan olevan tallin suunnitelmissa. Tälle aiotaan järjestää testitilaisuus McLarenin viime kauden F1-auton kanssa.

– Kyllä, meillä on suunnitelma Coltonin varalle, Brown kertoi Racer-lehdelle .

– On Andreas Seidlin (McLarenin tallipäällikkö) asia kommunikoida siitä ulospäin, kun hän on valmis kommunikoimaan. Mutta kyllä, meillä on suunnitelma.