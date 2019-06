Hevosten lemmiskelystä tehtiin eläinsuojeluilmoitus, väittää somehitti – ilmoitus olikin aiheellinen? "Voin kertoa, että kyseessä oli aiheellinen ilmoitus"

Ympäristöterveyspäällikkö eri mieltä asiasta

MTV Uutiset tavoitti Lohjan ympäristöterveyspäällikkö Pia Haltialan, jolle hevostallin ilmoitus on tiedossa.

Haltialan mukaan kyseessä oli täysin aiheellinen ilmoitus, josta on huumori kaukana.

– Tämä on käännetty sosiaalisessa mediassa huumorin puolelle. Voin kertoa, että kyseessä on ollut ihan aiheellinen ilmoitus. Meidän näkemyksen mukaan tässä on ollut syytä mennä paikan päälle, Haltiala kertoo.