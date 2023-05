Hevosia hakattiin julmasti astaloilla Siikajoella – kahta epäillään törkeästä rikoksesta

Oulun poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan, jota se on tehnyt Siikajoella sijaitsevan hevoskeskuksen toiminnasta kesästä 2022 lähtien.

Esitutkinnassa on todistajakuulustelujen perusteella käynyt ilmi, että hevoskeskuksen hevosia on muun muassa lyöty erilaisilla astaloilla. Kuulustelukertomusten mukaan hevosten väkivaltainen kohtelu on ollut toistuvaa ja pitkäkestoista, mikä osoittaa osaltaan tekojen tahallisuutta ja julmuutta.