Leijonat selvitti Tanskan kovan haasteen – tämä on MM-puolivälieräpaikan tilanne nyt

Suomi pitää siis voiton myötä MM-puolivälieräpaikan omissa näpeissään. Leijonat nousee lohkossa nyt kymmeneen pisteeseen. Lohkon viidentenä on Itävalta, jolla on seitsemän pistettä. Kummallakin joukkueella on vielä yksi ottelu jäljellä.