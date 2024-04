Herttoniemen paloittelumurhaaja pääsee vapaaksi – yritti hävittää ruumiin sahaamalla

Mies oli hakenut Helsingin hovioikeudelta pääsyä ehdonalaiseen vapauteen. Hovioikeus on 18. huhtikuuta antamalla päätöksellä hyväksynyt miehen hakemuksen.

Ehdonalaiseen vapauteen mies pääsee tammikuussa 2025, jolloin hän on istunut tuomiotaan noin 15 vuotta.

Vapauttamista puoltaa myös se, että mies on osallistunut monipuolisesti vankilan toimintaan ja kaikki vankeusajan suunnittelemat tavoitteet ovat toteutuneet.

Käytös vankila-aikana on ollut hyvää ja päihteetöntä, ja miehellä on myös vakituinen siviilityö. Hovioikeuden mukaan miehellä on "vahva motivaatio rikoksettomaan elämään".