Tämä tiedetään uudesta Teräsmies-näyttelijästä – hän korvaa Henry Cavillin

Copyright © 2024 BACKGRID, Inc./All Over Press

/All Over Press

Tämä tiedetään uudesta Teräsmiehestä

29-vuotias Corenswet on esiintynyt muun muassa elokuvissa Pearl, Hollywood ja Twisters. Komistus näytteli myös River Barkleytä Netflix-draamassa The Politician.

Corenswet muistuttaa aikaisempaa Teräsmiestä, Henry Cavillia, huomattavan paljon. Myös Hollywood-komistuksen pituus huimaa; Corenswetin pää hipoo pilviä 193 senttimetrin korkeudessa, kun Cavillin pituus on vain 185 senttimetriä.

View this post on Instagram

– Tämän uutisen kertominen ei ole helpoimmasta päästä, mutta se on elämää.

– Minun vuoroni kantaa viittaa on loppunut, mutta Teräsmiehen edustamat asiat pysyvät silti. Tämä on ollut hauska matka teidän kanssanne, suunta on eteenpäin.