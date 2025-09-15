Henri Liipola heitti moukarikarsinnassa tuloksen 73,82 sijoittuen omassa karsintaryhmässään sijalle kymmenen.
– Oli se keskiarvon paremmalla puolella. Pidemmälle olisi kyllä voinut mennä. Oli kuitenkin sellainen olo, että olisin voinut heittää keltaisen viivan tuntumaan, Liipola kommentoi heittojaan.
Paras heitto syntyi kolmannella yrityksellä.
– Olisin ehkä tarvinnut pari heittoa lisää. Minulla usein heitot vain paranevat, mitä pidemmälle mennään, niin kuin tälläkin kertaa, Liipola harmitteli.
Haastattelualueella vieressä seisoi Ruotsin Ragnar Carlsson.
– Olin minä ainakin parempi kuin tuo, Liipola täräytti ja naureskeli perään hyväntahtoisesti.
Vaikka loppukilpailupaikkaa ei tullut, oli Liipola edelleen innoissaan, että pääsi kisaamaan MM-karkeloihin.
– Tämä kisa oli parasta. Olen tosi iloinen, että oli paljon ihmisiä (katsomossa), Liipola antoi tunnustusta yleisölle.
– Stadion on hyvä, ja rinki oli todella hyvä. Nopea, niin kuin sen pitääkin olla.
Liipolan kauden paras on 75,39. Hänen ennätyksensä kirjataan 75,47.