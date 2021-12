Ensitreffit alttarilla -ohjelman Henna ja Sami ovat uuden elämänmuutoksen kynnyksellä: "On kyllä odotettu"

Henna ja Sami kohtasivat toisensa ensimmäistä kertaa yli puoli vuotta sitten alttarilla Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa ja elävät yhä onnellisesti avioliitossa. Joulukuu on pariskunnalle kiireinen, sillä kuun lopussa he muuttavat viimeinkin isompaan asuntoon Sipoon Söderkullaan. Tähän asti Henna ja Sami ovat asuneet yhdessä yksiössä, mutta tulevassa kodissa on useampi huone.

– On kyllä odotettu, vaikka ollaan tässä pienessä yksiössä yllättävän hyvin pärjätty. Kyllä sen huomaa, että on ihan kiva päästä isompaan kotiin, Henna miettii.

Pari myöntää, että pienessä kodissa asumisessa on ollut omat haasteensa.

– On saanut olla ehkä vähän liiankin paljon toisen kanssa viettämässä aikaa. Vähän jäänyt se ohjelmassakin paljon puhuttu oma aika vähemmälle. Vaikka toki toisen kanssa viihtyy, niin välillä olisi ihan hyvä, että saisi olla yksikseenkin, Sami kertoo.

Hennan mukaan hänen ja Samin turhautuminen neliöiden puutteeseen on kuitenkin näkynyt lähinnä pienenä arjen nahisteluna, eikä isompia ongelmia ole ollut.

Pienessä kodissa asumisessa on ollut myös puolensa. Hennan mukaan he ovat oppineet tuntemaan toisiaan erittäin paljon paremmin ja tämän myötä heidän suhteensa sekä rakkautensa on syventynyt. Sami kertoo uskovansa, että vielä kun mediahuomio hieman hiipuu pariskunnan ympäriltä, niin he pääsevät syventämään suhdettaan entisestään.

Viestejä tuli kaksikon mukaan Ensitreffien kauden aikana paljon, ja palaute on Hennan mukaan ollut pelkästään positiivista. Hän kuitenkin myöntää, että tiistaisin jännitti aina se, miten uusi jakso ja heidän osuutensa siinä otetaan vastaan.

– Odotan itse sitä, ettei tarvitse enää miettiä niin paljon sitä, että miten toimii. Voiko tietyn kuvan vaikka julkaista, ettei vahingossakaan paljasta kellekään mitään, Sami pohtii.

Itse hääpäivästä Sami ja Henna kertovat muistavansa melko vähän. Kumpikin muistaa kumminkin sen, kuinka jännitys päivästä kasvoi aamun mittaan ja huipentui siihen, kun Henna oli kävelemässä portaita alas Samin luokse, ensimmäistä kertaa.

– Muistan, että siinä tuli semmoinen pieni helpotuksen tunne, että okei, tämä on nyt tässä, sieltä tuli tuollainen kaunis, nuori nainen. Sitten en esimerkiksi muista yhtään sitä, mitä se tuomari meille sanoi, se meni ihan ohi. Ja kaikki sen jälkeenkin. En edes muista kunnolla, mitä me ollaan syöty siellä! Se oli niin pitkä päivä, Sami muistelee.

Henna komppaa puolisoaan. Hänkään ei muista kovinkaan monia yksityiskohtia päivästä, mutta sen sijaan muistaa hyvin päivän aikana käymänsä tunneskaalan. H-hetken lähestyessä jännitys kasvoi kasvamistaan ja Henna kertoo muistavansa, kuinka kovasti hänen sydämensä pamppaili vihkihetken lähestyessä.

– Mutta se on jännä juttu: heti, kun mä näin Samin, rentouduin ja tuntui yllättävän luonnolliselta tosi nopeasti. Se oli vaan yhtä tunnemylläkkää koko päivän. Oli niin paljon iloa ja onnea, se oli ihan hurjaa, Henna kertoo.

Pari kertoo pistäneensä toisistaan heti merkille sen, kuinka luontevaa yhdessä oleminen oli. Pitkin hääpäiväänsäkin he varmistelivat toisiltaan tuntemuksia ja sitä, onko kaikki hyvin.

Häiden jälkeen kesällä suhde laitettiin myös testiin. Hennan rakas kissa Leevi kuoli äkillisesti kesällä, mikä oli Hennalle todella kova paikka. Henna kertoo iloitsevansa nyt siitä, kuinka nopeasti Sami kuitenkin ymmärsi, mitä hänen puolisonsa tarvitsee vaikeassa tilanteessa parisuhteeltaan.

– Meinasin ehkä työntää Samiakin vähän pois, mutta sitten me kyllä tosi pian keskusteltiin ja saatiin semmoinen yhteisymmärrys. Se oli kuitenkin semmoinen vaikea paikka, Henna miettii.

– Ehkä se Leevin kuolema korosti vielä sitä, miten intensiivinen se suhteen alku oikeasti oli.

Puolen vuoden parisuhteen jälkeen Henna ja Sami pystyisivät luettelemaan toisistaan liudan puolia, joita he pitävät parhaimpina. Hennan mukaan Sami on parisuhteessa äärimmäisen kärsivällinen. Henna kertoo myös ihailevansa Samissa tämän kykyä katsoa tarvittaessa peiliin ja muuttaa toimintaansa, eikä hypätä heti puolustuskannalle, mikäli Henna mainitsee asiasta, josta hänellä on huono mieli.

Hennassa puolestaan parasta on Samin mukaan se, että keskusteleminen on aina helppoa ja vaivatonta. Lisäksi Sami ihastelee sitä, miten helposti Henna innostuu aina uusista asioista.

Tällä hetkellä erityisen innostavaa pariskunnalle onkin uuden elämän aloitus ensimmäisessä yhteisessä ja kunnollisessa kodissa. Lisäksi parilla on myös muitakin tulevaisuuden suunnitelmia: ainakin isommat häät on aikeissa järjestää jonain päivänä.

– Ja kun valmistun tuolta koulusta aika pian, niin sitten jossain vaiheessa sen jälkeen hankitaan varmaan omistusasunto yhdessä. Ja onhan se lapsikin haaveissa, Henna summaa.