Hengenvaarallista puutiaisaivokuumetta tartuttavat punkit valtaavat uusia asuinympäristöjä – katso asutko riskialueella!

Puutiaisaivokuumetartuntoja todetaan entistä laajemmin pitkin rannikkoa, mutta myös sisämaassa. Tyyppillisesti TBE-virusta kantavia punkkeja on esiintynyt muun muassa Ahvenanmaalla, Turun saaristossa sekä Lappeenrannan seudulla, kertoo THL .

Kartassa on esitetty puutiaisaivokuumeen merkittävimmät riskialueet vuonna 2018. Lähde: THL.

Punkkeja tavataan aina Lappia myöden

– Meillä on kaksi puutiaislajia, jotka nauttivat ihmisestä veriaterioita, Vapalahti toteaa.

Niin sanottu tavallinen puutiainen on aktiivisimmillaan elokuusta syyskuuhun. Siperianpuutiaisen huippukausi sen sijaan sijoittuu kesäkuulle. Vapalahden mukaan on hankalaa ennustaa, millainen punkkikesä tällä kertaa on tiedossa.