Hengellisille kesäjuhlille odotetaan yli sataatuhatta kävijää, ennätyksiäkin voi olla luvassa

Asiantuntija arvioi kovien aikojen heijastuvan kristillisten kesätapahtumien suosioon.

Suomi maallistuu, mikä näkyy muun muassa ihmisten vieraantumisena perinteisistä uskonnollisista arvoista ja tavoista. Hengelliset kesäjuhlat näyttävät kuitenkin pitävän yhä tiukasti pintansa ja jopa kasvattavan suosiotaan.

– Ajat ovat sellaisia, että ihmiset varmasti hakeutuvat perusarvojen ääreen ja toisaalta etsivät osaltaan sellaista suomalaista identiteettiä. Voi myös olla, että kovat ajat tiivistävät hengellisiä yhteisöjä itsessään, arvioi Kirkkopalveluiden kehityspäällikkö Jari Kupiainen.

Hän toimii hengellisiä kesäjuhlia koordinoivan yhteistyöryhmän puheenjohtajana.

Vaikka epävakaa maailmanaika taloudellisine haasteineen ja sotineen on omiaan kasvattamaan ihmisten hengellisyyden ja yhteisöllisyyden kaipuuta, on kristillisillä kesäjuhlilla jo valmiiksi poikkeuksellisen vankka asema Suomessa. Eri puolilla maata järjestetään Kirkkopalveluiden mukaan kesäisin enemmän hengellisiä tapahtumia kuin missään muussa Euroopan maassa.

Suviseurat tapahtumista selvästi suurin

Tänäkin kesänä on luvassa yli 20 suurta hengellistä tapahtumaa, joiden arvioidaan keräävän yhteensä yli 100 000 kävijää. Kupiaisen oma arvio on, että kokonaismäärä voi nousta noin 120 000:een. Ennätyksiäkin saattaa tulla.

– Se on paljon mahdollista. En osaa veikata, mutta hyvät merkit ovat ilmassa, Kupiainen sanoo.

Suomen suurin hengellinen kesätapahtuma on vanhoillislestadiolaisten Suviseurat, jotka järjestetään kesäkuun lopulla Lopella Kanta-Hämeessä. Pelkästään sinne on kokoontumassa arviolta yli 80 000 ihmistä.

Muita isoimpia tapahtumia ovat esimerkiksi helluntaiseurakuntien Juhannuskonferenssi Keuruulla Keski-Suomessa hieman aiemmin kesäkuussa sekä körttien Herättäjäjuhlat Salossa Varsinais-Suomessa heinäkuun puolella. Kupiainen arvioi, että ensiksi mainittu kerännee 20 000–30 000 ja jälkimmäinen ehkä 15 000–20 000 ihmistä.

Monilla hengellisillä juhlilla on omat uskolliset kävijänsä. Kesäjuhliin mennään tyypillisesti kuulemaan Jumalan sanaa ja hakemaan vahvistusta omaan uskoon. Hengellisen sisällön ohella tapahtumissa tärkeänä osana ovat sosiaaliset suhteet, kuten suvun ja ystävien jälleennäkemiset sekä verkottumiset. Joillekin juhlat voivat tarjota myös mahdollisuuden elämänkumppanin löytämiselle.

Perinteiden rinnalla uusia tuulia

Kupiainen arvioi, että hengellisten kesäjuhlien kävijöistä yhdeksällä kymmenestä on hengellinen vakaumus. Kävijöissä on eniten 40–65-vuotiaita miehiä ja naisia. Nuorten määrä on kuitenkin kasvussa.

Monissa hengellisissä kesäjuhlissa ohjelma pysyy vuodesta toiseen varsin samanlaisena: Tarjolla on puheita, raamattutunteja, hartaushetkiä ja toreja. Joukkoon mahtuu kuitenkin myös sellaisia tapahtumia, jotka edustavat kristillisissä piireissä uudistavaa voimaa ja joissa tehdään erilaisia kokeiluja. Tällainen tilaisuus on esimerkiksi kaupunki- ja keskustelufestivaali Kirkkopäivät. Tapahtuma järjestetään toukokuun loppupuolella Seinäjoella.

Uusia tuulia edustaa myös gospelmusiikin Glow-festivaali Tampereella elokuussa.

– Se on tehnyt valtavan inputin (sisääntulon) suomalaiseen hengelliseen musiikkiin, Kupiainen kertoo.

Monia hengellisiä kesäjuhlia on mahdollista seurata etänä radiolähetysten ja videostriimien välityksellä. Osaa tapahtumista, kuten Suviseuroja, seurataan myös ympäri maailmaa. Etäseuraajia voi tapahtumasta riippuen olla jopa kymmeniätuhansia.