Oikeudenkäyntiavustajan lupa peruutettiin Helvetin enkeleihin kuulumisen takia – kiistaa käsitellään hovioikeudessa

Päätöksessään lautakunta totesi, että Helvetin enkelit on järjestäytynyt rikollisryhmä.

Lautakunnan mukaan riippumattomuutta on kuitenkin arvioitava yleisellä tasolla ja siten, miltä se näyttää ulospäin.

Lautakunta katsoi, että Ukkosta on pidettävä luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain tarkoittamalla tavalla ilmeisen sopimattomana oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään.

"Sosiaalinen viitekehys ja elämäntapa, johon haluan kuulua"

Hän on vedonnut asiassa muun muassa yhdistymis- ja elinkeinovapauteen sekä kiistänyt, että Helvetin enkeleiden Helsingin-osasto, johon hän kuuluu, voitaisiin katsoa järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi.

Valituksessaan Ukkonen kertoo, että on ollut Hells Angels MC -moottoripyöräkerhon jäsen vuodesta 1996.

– Tämä on sosiaalinen viitekehys ja elämäntapa, johon haluan kuulua. Perustuslain mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus ja myös ajatuksen- ja omantunnon vapaus on turvattu perusoikeutena perustuslaissa ja Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa, Ukkonen kirjoittaa.