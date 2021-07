Helsinkiläislukion rehtori odottaa jännittyneenä lukuvuoden alkua: "Olisi erittäin huojentavaa kuulla, että päästään aloittamaan lähiopetuksessa"

– Ilmeisesti viime keväänä ylioppilaskirjoitusten tuloksissa ei näkynyt selkeää notkahdusta. Luulen, että heillä koulun alku on ollut suhteellisen normaalia ja he ovat jopa päässeet tanssimaan vanhojen tanssitkin, sanoo Aro-Kuuskoski.

Kuvataidelukion rehtorin mukaan korona-aikana on nähty, että ne, joilla on hyvät lähtökohdat, pärjäävät tilanteessa kuin tilanteessa.

– Ne, joilla taas on heikommat lähtökohdat, heillä vastaavasti tilanne on heikentynyt entisestään. Tiedämme varsin hyvin, että opiskelukyky ja opiskeluvaje tai -kyvyttömyys korreloivat keskenään. Tavallaan se huono-osaisuus kertyy niille, joilla on huonommat lähtökohdat opiskelukyvyssä ja taustassa muutenkin, Aro-Kuuskoski toteaa.