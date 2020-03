Opettajat huolissaan jaksamisestaan sekä koulunsa päättävien oppilaiden arvioinnista – miten arvosanojen viime hetken kohotuksen yrittäminen onnistuu etänä?

Yhdeksäsluokkalaiset hakevat kevään päättötodistuksella jatko-opintoihin. Opetushallitus valmistelee parhaillaan yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tukimateriaalia, kun hallitus päätti maanantaina esittää jatkoa rajoitustoimille. Yksi iso kysymys on se, minkälaisia kouluihin liittyviä järjestelyjä on kaavailtu kevään ajaksi. Opetushallituksessa tämä kuuluu oppimisesta ja kansainvälistymisestä vastaavalle johtajalle Anni Miettuselle. Hän on tarkemmista suunnitelmista vaitonainen.

– Tietenkin opetuksen ja koulutuksen järjestäjät tekevät nyt valmistelutöitä. Nyt kannattaa ehdottomasti odottaa, että hallituksen asetukset tulevat eduskunnan käsittelyyn. Heti kun tiedämme miten voimme toimia, meillä on yhdessä ministeriön kanssa ohjeita ja tukea koulutuksen järjestäjille, Miettunen sanoo.

Myös se on noussut esiin, palataanko tänä keväänä etäopetuksesta lähiopetukseen vielä 13. toukokuuta jälkeen, jos hallituksen maanantainen esitys hyväksytään eduskunnassa. Miettusella ei ole tähän vielä vastausta.

– Nyt odotetaan kokonaisuutta ja teemme valmistelua.

Päästötodistuksen arviointi perustuu pitkään aikaan

Hallituksen päätös on huolestuttanut varsinkin sellaisia vanhempia, joiden lapset ovat lopettamassa peruskoulua. Miten koulu suoritetaan kunnialla loppuun, jotta hakeminen jatko-opintoihin ei vaarannu?

Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo muistuttaa, että päättöarviointi perustuu pitkältä ajalta, jo kahdeksannelta luokalta alkaen, annettaviin näyttöihin.

– Yhdeksännen luokan päätteeksi annettava päättöarviointi perustuu pitkälle ajanjaksolle, osaamista näytetään jo niin kahdeksannella kuin yhdeksännelläkin luokalla. Ennen poikkeusoloihin siirtymistä tästä ajanjaksosta oli kulunut jo puolitoista vuotta.

Etäopetuksessa tehdyt näytöt toki vaikuttavat nekin lopulliseen arvioon.

– En pidä hyvänä sitä, jos viestitään tämän olevan sellaista opiskelua, joka ei millään tavalla liittyisi arviointiin tai kokonaisuuteen, Salo painottaa.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) vakuutti hallituksen tiedotustilaisuudessa maanantai-iltana, ettei kenenkään valmistuminen saa vaarantua poikkeustilanteen vuoksi.

Vastuu opetuksesta on koululla

Tapahtuipa opetus sitten koulussa tai etänä, yksi asia on selvä. Vastuu opetuksen järjestämisestä ja sen sujumisesta on edelleen koululla. Vanhempien tehtävänä on auttaa ja tukea.

– Kyllä koulun täytyy seurata jokaisen oppilaan edistymistä, jotta opettajalla on käsitys siitä, missä mennään. Ne, jotka pärjäävät muutenkin hyvin, pärjäävät varmaan nytkin, pohtii Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta.

– Nyt täytyy kuitenkin hyvin tarkalla korvalla kuunnella sitä, missä mennään, ja selvittää ketkä tarvitsevat tukea, jotta tiedetään, miten tukitoimet syksyllä järjestetään, hän jatkaa.

Sekä opettajien että oppilaiden kunto on ollut koetuksella etäopetuksen aikana. Tilanne vaatii kaikilta uudenlaista otetta ja havainnointia.