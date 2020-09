Helsinkiläiskoulun oppilas uhattiin tappaa, video tilanteesta postattiin Snapchattiin – poliisi avaa tutkintaa: "Epäiltynä lievä pahoinpitely ja laiton uhkaus"

Maunulan yhteiskoulun oppilasta uhkailtiin väkivallalla saman koulun oppilaiden toimesta. Pojan äiti on kertonut tapahtumista Helsingin Uutisille. Lehden siteeraaman äidin mukaan poika oli soittanut hänelle koulusta ja kertonut mitä on tapahtunut.

– Ysiluokkalainen poika oli tullut paikalle ja uhkaillut. Poikaani oli käsketty polvistumaan. Jos hän ei näin toimi, hänen päänsä päällä hypitään. Ja hänet tapetaan, äiti kertoo.

Nuorisoryhmän tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Forss avaa tapausta tarkemmin MTV Uutisille.

– Poliisilla on tutkittavana epäilty lievä pahoinpitely ja laiton uhkaus. Siihen on epäiltynä yksi 15-vuotias henkilö ja tapauksella on alle 15-vuotias asianomistaja.

Forssin mukaan epäilty lievä pahoinpitely ei tarkoita tässä tapauksessa esimerkiksi lyömistä.

– Ei epäillä lyömistä, vaan että on käyty käsiksi. Laittomassa uhkailussa epäillään, että on uhkailtu eri tavoin henkeä ja terveyttä ja se olisi mahdollisesti johtanut polvistumiseen.

Tilanteesta postattiin video someen

Tilanteesta on postattu video sosiaalisen median palveluun Snapchattiin. Helsingin Uutisten mukaan videolla näkyy joukko nuoria, jotka seisovat puoliringissä. Ringin edessä seisova polvistuu hetkellisesti maahan, jonka jälkeen hän nousee ylös.

Myös Marko Forss on nähnyt kyseisen videon.

– Itse en kuule lyhyeltä videopätkältä sanallisia uhkauksia, mutta sitä en sano etteikö tilanne olisi ollut uhkaava.

Videolla näkyy myös Forssin mukaan se, kuinka asianomistaja menee tilanteessa polvilleen.

Asiaa on yritetty sovitella

Myös Maunulan yhteiskoulun rehtori Maija Vanhan vahvistaa MTV Uutisille sen, että tapaus on poliisin tiedossa.

Forssin mukaan koululle on soitettu poliisipartio, joka on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

– Poliisi on kuulustellut molemmat osapuolet ja tapahtumista on ollut ristiriitaa. Asia on yritetty selvittää koululla sovittelutilaisuudella. Virallisesti ei ole lähdetty sovittelutoimistoon, vaan yritetty vähän nopeammin saada sovittelu eteenpäin.

Sovittelutilaisuudessa on ollut Forssin mukaan mukana myös Aseman Lapset ry:n K-O -kiusaamiseen puuttuva hanke ja ennalta ehkäisevän toimintalinjan konstaapeleja. Forss kertoo, että sovittelutilanne ei ole onnistunut, sillä tapahtumien kulusta ei ole päästy yhteisymmärrykseen.

– Epäilty väittää, että tässä olisi ollut jonkinlaista rasistista huutelua taustalla ja hän on mennyt tätä asiaa selvittämään. Se, että koska ja milloin tällaista huutelua olisi käynyt, ei ole tarkemmin poliisilla tiedossa. Ja että onko se edes kohdistunut kehenkään tai onko sitä yleensäkään tapahtunut.

Taustalla ei aiempaa kiusaamista

Forssin mukaan näillä kahdella osallisella ei ole ollut poliisin tietojen mukaan aiempaa koulukiusaamista taustalla.

Asianomistaja on kiistänyt rasistiset huutelut ja epäilty on kiistänyt käyneensä asianomistajaan käsiksi tai uhkailleensa häntä. Forssin mukaan tilanteen epäselvyyden vuoksi poliisi voi joutua kuulemaan vielä lisää henkilöitä tapaukseen liittyen.

– Ketään muita henkilöä meillä ei ole nimetty, että olisi uhkaillut, vaikka on ollut isompi hässäkkä ja tilanne.

Äiti kritisoi poliisia

Pojan äiti kertoo Helsingin Uutisille lähteneensä ajamaan koululle heti kuultuaan tilanteesta ja soittaneen matkalla poliisille. Hänen mukaansa poliisin tuleminen paikalle oli ”todella vaikeaa”.

– Poliisi kysyi, ettekö te saa tätä asiaa nyt itse selvitettyä, äiti ihmettelee Helsingin uutisille.

Forss on tietoinen äidin kommenteista lehdelle. Hänen käsityksensä on, että partion tilaaminen paikalle on ollut äidin mielestä haastavaa.

– Saan tästä sellaisen kuvan, että kritiikki koskee ennemminkin hätäkeskukseen soittamista. Otamme tietenkin poliisissa kritiikkiä vastaan, jos sellaista tulee ja selvitämme, että mitä on tapahtunut.

Forss muistuttaa myös, että kun epäilty on 15-vuotias, niin poliisilla on asiassa esitutkintapakko.

”Koulu on ollut ihan h-moilasena”

Pojan äiti on ilmaissut Helsingin Uutisille, että koulu ei ole tehnyt hänen mielestään tarpeeksi asian eteen.

– Koulu on ollut ihan h-moilasena, kun tapahtumia on yritetty selvittää. Olen kyseenalaistanut, voidaan lapselle turvata turvallinen kouluarki. Sitä ei ole tähän päiviään mennessä pystytty turvaamaan.

Rehtori Vanhanen kertoo lehdelle, että asia on otettu tosissaan alusta alkaen ja tilanteesta tuli välittömästi poliisiasia.

Vanhanen ei kommentoinut asioita tarkemmin MTV Uutisille.

– Toivomme työrauhaa asian selvittämiseksi, Vanhanen vastasi sähköpostitse.

Helsingin Uutisten mukaan pojalle nimitettiin turva-aikuinen, jonka läsnäollessa opiskelua olisi voinut jatkaa normaalissa luokassa. Poika onkin yrittänyt palata kahdesti kouluun, mutta koulupäivät ovat keskeytyneet kiusaamiseen, joka on ilmennyt oppilaiden huuteluna.

Forss ei osaa kertoa, mitä koulu tarkoittaa turva-aikuisella.

– En pysty avaamaan tätä käsitettä, en ole tarkemmin tietoinen siitä. En tiedä kenen toimesta tämä on hankittu, poliisilla ei ainakaan ole tällaista toimintaa.