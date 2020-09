Helsinkiläisbaarissa korona-altistuminen viime viikonloppuna – neljällä todettu tartunta

Helsingin kaupunki kertoo tiedotteessa, että Heidi’s Bier Barissa perjantain ja lauantain 4.-5.9. välisenä yönä kello 23.30-04.30 olleella henkilöllä on myöhemmin todettu koronavirustartunta. Myös kolmella muulla samaan aikaan ravintolassa olleella henkilöllä on todettu myöhemmin koronavirustartunta. Helsingin kaupungin mukaan on mahdollista, että nämä ovat baarissa saatuja jatkotartuntoja.