Huippututkija uutuuskirjassa: Koronapandemia paljasti tuskallisella tavalla Suomen päätöksenteon heikkoudet – "Pääministeri johtaa hallitusta vain nimellisesti"

Pääministeri Sanna Marin (sd.) asetti viikko sitten Onnettomuustutkintakeskuksen yhteyteen riippumattoman tutkintaryhmän, joka alkaa selvittää valtiovallan ja viranomaisten toimia koronapandemiassa. Ryhmän työn tarkoituksena on kohentaa kansalaisten turvallisuutta tulevia kriisejä silmällä pitäen.

"Ongelmien ja riskien vähättely onkin suomalaiselle kriisipäätöksenteolle ominainen piirre: usein perusoletuksena tuntuu olevan, että kriisien toteutuminen Suomessa on ylipäätään mahdotonta ja että maailmalla tapahtuvat kriisit eivät juuri kosketa Suomea. Taudin kuitenkin rantauduttua Suomeen annettiin sen varsin rauhassa levitä, ennen kuin ongelma voitiin todeta ja voimakkaat rajoitustoimet aloittaa", Haukkala kirjoittaa.

Karua mutta totta: häiriötiloista tullut normaalia

Hiski Haukkala on entinen tasavallan presidentin neuvonantaja ja kansliapäällikkö, nykyinen kansainvälisen politiikan professori Tampereen yliopistossa. Haukkalan erikoisosaamisalueet ovat Suomessa harvinaista lajia; hänen repertuaariinsa kuuluvat paitsi Venäjä myös maailmanpolitiikan syvävirrat. Ja se, miten Suomi voisi yhä epävarmemmaksi muuttuneessa maailmassa luovia.

Haukkalan analyysi maailmanmenosta on karu mutta epäilemättä realistinen: "Viime vuodet ovat kuitenkin osoittaneet, että häiriöttömät normaaliolot alkavat olla poikkeus ja erilaiset poikkeus- ja kriisitilanteet ovat normi. Tarvitsemme toisenlaisen ajattelumallin, jossa opimme toimimaan pysyvästi eriasteisissa häiriötiloissa. Se vaatii sekä ajatuksellista että hallinnollista notkeutta."

Haukkalan mielestä pandemia on paljastanut "tuskallisella tavalla" Suomen päätöksentekojärjestelmän heikkoudet. Vaikka Suomi on pieni, kriisitilanteessa toimiminen on byrokratian kahlitsemaa, eikä ketteryydestä ole tietoakaan.