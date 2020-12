Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu kritisoi leipäjonoja: "Suurin osa avun saajista tavallista jengiä, joIle lyhyt jonotus on halpa hinta arvokkaasta kassista"

– En ymmärrä tätä ruoka-apuun liittyvää hurskastelua. Niin kauan kun on maksutonta ruokaa, on myös jonoja. Suurin osa ruoka-avun saajista on ihan tavallista jengiä, joille lyhyt jonotus on halpa hinta arvokkaasta ruokakassista. Näin toimii homo economicus, Meri kirjoittaa Twitterissä.