Helsingissä järjestetään kesällä 2026 uusi festivaali Kaivopuisto Blues. Tiedotteen mukaan 3.-4. heinäkuuta järjestettävällä festivaalilla esiintyy sekä suomalaisia että ulkomaisia "huippuartisteja". Lisäksi festivaalin kerrotaan panostavan artistien lisäksi "monipuolisiin oheisohjelmiin".
– Kaivopuisto Blues tähtää haastamaan ohjelmistollaan Pori Jazzin yleisön kohderyhmän. Luvassa on maailmanluokan ohjelmistoa sekä runsaasti erilaista ruokatarjontaa, viinien maahantuojia ja paljon muuta, tiedotteessa kerrotaan.
– Kaivopuisto Bluesin kohderyhmältä puuttuu tämän tason tapahtuma Uudeltamaalta. Jos festivaali olisi auto, niin tämä olisi festareiden mersu. Tulemme panostamaan hyvän musiikin lisäksi monenlaisiin laadukkaisiin VIP-palveluihin. Kaksikerroksisessa vipissä saa muun muassa tilattua tunnetun Michelin-tähden kokin kolmen ruokalajin illallisen. Lisäksi tarjoamme VIP-loungeja, joissa voi seurata festivaalia intiimisti omassa porukassa, kertoo tiedotteessa tapahtuman promoottori Kalle Keskinen.
Kaivopuisto Bluesin ohjelmisto julkaistaan joulu-tammikuun aikana.
Festivaalin promoottorina ja tuotantoyhtiönä toimii Loud'n Live Promotions Oy. Yhtiön järjestämiä muita festivaaleja ovat muun muassa Helsinki City Festival, Seinäjoen Vauhtiajot, Tampere City Festival ja Tapiola Festivaali.