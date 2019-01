Helsinkiin halutaan lisää muistolaattoja natsi-Saksaan luovutetuille juutalaisille – Kimmo Sasi: "Muistuttavat ihmiskunnan julmuudesta"

Suomesta luovutettiin yhteensä kahdeksan juutalaispakolaista natsi-Saksaan toisen maailmansodan aikana. Näistä yksi selvisi hengissä sodan yli. Heistä kolmella on jo muistolaatta.

– Tarkoitus on, että muistokivet muistuttavat ihmiskunnan julmuudesta ja vaikuttavat niin, että me ajattelisimme, ettei koskaan enää, Holokaustin Uhrien Muisto ry:n puheenjohtaja Kimmo Sasi kertoo yhdistyksen tiedotteessa.

Sasi kertoo tiedotteessa, että juutalaisten kansanmurhan pitää olla muistutus siitä, kuinka alas ei koskaan saa vajota uudelleen. Samalla se käynnisti kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän rakentamisen. Sasi on kuitenkin huolissaan nuorten aikuisten holokaustia koskevien tietojen määrästä ja Euroopassa lisääntyvästä antisemitismistä eli juutalaisvihasta.

– Tämän vuoksi on tärkeää, että holokaustiopetusta kouluissa Suomessa vahvistetaan. Lisäksi on tärkeää, että holokaustista kertovia museaalisia näyttelyjä ja muistomerkkejä on esillä eri puolilla maata, Sasi kirjoittaa.