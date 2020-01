Kommentti: Eurooppalaisten on tunnettava historiansa – sen synkinkin lehti

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth on todennut joskus, että kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuuttaan varten. Ehrnrooth on saattanut löytää ajatuksen espanjalaiselta filosofilta George Santayanalta, joka teoksessaan The Life of Reason kirjoitti: Ne, jotka eivät muista menneisyyttä, ovat tuomittuja toistamaan sitä.