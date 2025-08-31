Helsinki-Vantaan peruskorjattu kiitotie otetaan huomenna käyttöön

Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotie 2 otetaan maanantaina käyttöön peruskorjauksen jälkeen. Kiitotie oli suljettuna huhtikuun puolivälistä asti.
Lentoasemayhtiö Finavia kertoi perjantaina, että remontti valmistuu alkuperäisen aikataulun mukaan ja lentoasemalla siirrytään takaisin kolmen kiitotien käyttöön.
Peruskorjauksessa Finavia korjasi kiitotien eteläpäädyn, rullaustieliittymät sekä uusi kiitotien lähestymislaitteita.
Lentomelun suuntautumiseen tulee muutoksia, kun osa liikenteestä palaa käyttämään kiitotietä 2:ta lentoonlähtöihin Tikkurilan ja Pohjois-Helsingin suuntaan. Lisäksi erityisesti yöaikaan kiitotie 2:lle laskeudutaan Nurmijärven suunnasta.
Syksyn aikana kiitotien läheisyydessä tehdään vielä viimeisteleviä töitä, mutta ne eivät vaikuta lentoliikenteen sujuvuuteen.
Kiitotien päätyjen peruskorjauksen kokonaisarvo oli lähes 30 miljoonaa euroa, josta kuluvan vuoden osuus oli 18,5 miljoonaa euroa. Kiitotien pohjoispäädyn peruskorjaus tehtiin kesällä 2023.
Juttua päivitetty kauttaaltaan 31.8.25 kello 18.43.