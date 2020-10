Helsinki-Vantaan lentoaseman tyhjyyttä ammottavat parkkihallit täyttyvät veneistä – tästä on kyse

Helsinki-Vantaan terminaali 2:n läheisyydessä sijaitseva pysäköintihalli P5 on valjastettu ajoneuvojen ja veneiden pitkäaikaiseen talvisäilytykseen.

– Poikkeukselliset ajat ovat mahdollisuus tehdä innovatiivisia ratkaisuja ja liiketoimintoja. Meillä on ollut kampanja, että olemme pyrkineet saamaan tänne kesäautoja, vesiskoottereita, mökkiveneitä, moottoripyöriä… Meillä on täällä nyt paljon tyhjää tilaa, kertoo Jukka Isomäki Finaviasta.

"Ajoneuvot ovat tulossa"

Isomäki kertoo, että palvelua on pyydetty aiemminkin, mutta sitä ei ole ollut ennemmin mahdollista toteuttaa riittämättömän kapasiteetin vuoksi. Normaaliaikoina lentokentän parkkihallit ovat täpötäynnä matkailijoiden autoja.

– Joitakin vahvistuksia on tullut, ajoneuvot ovat tulossa tänne, Isomäki sanoo.

Säilytykseen jätettävien ajoneuvojen ja veneiden maksimikorkeus on kaksi metriä. Jos kyseessä on suurempi jahti tai ajoneuvo, voi sen jättää lentoaseman ulkotiloihin. Talvisäilytysaika päättyy viimeistään 31. toukokuuta 2021. Yhden auton tai veneen talvisäilytyshinta on 89 euroa kuukaudessa.