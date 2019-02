"Siellä ne autot jälleen hyrräävät, kun mittari värähtää miinuksen puolelle" – Koulukyytejä ajavia busseja seisotetaan joutokäynnillä jopa läpi yön, kuljetusyhtiö selittää tilannetta varikon puutteella

– Siellä ne autot jälleen hyrräävät, kun mittari värähtää miinuksen puolelle, huokaa lammilainen Veli-Matti Laakso.

Mies on todistanut jo kahden talven ajan tapaa, jolla hollolalainen koulukyytejä tarjoava yritys on toiminut Hämeenlinnan Lammilla. Pakkasöinä autoja on Laakson mukaan seisotettu jopa kokonaisia öitä joutokäynnillä.

– Autot ovat seisseet parkissa yön yli ja käydä raksuttaneet. Eilen alkuillasta täällä oli alle kymmenen astetta pakkasta ja silti bussit oli jätetty käyntiin, hän toteaa.

Ohjeistus oli tarkoitettu yhdelle yölle

Lammilla koulukyytejä hoitavan Inter Kuljetuksen liikennejohtaja Timo Frilander on tietoinen yksittäisestä linja-autojen joutokäynnille jättämisestä.



Mies selittää asiaa lämmitetyn varikon puutteella.

– Meillä ei ole Lammilla varikkoa, joten linja-autot seisovat ulkosalla. Yhtenä yönä pakkanen kävi melkein kolmessakymmenessä. Tällöin jätimme koululaisauton käyntiin, jotta se varmasti käynnistyisi aamulla, Frilander kertoo.

Hänen mukaansa tämä yksittäinen yö viime viikolta on ainoa kuljettajille ohjeistettu kerta, kun busseja on suositeltu seisottamaan joutokäynnillä läpi yön.

– Jos tätä on useamman kerran tapahtunut, ovat kuljettajat tehneet omia ratkaisujaan, hän toteaa.



Pitkä joutokäynti voi poikia sakot

Joutokäynnille pitkiksi ajoiksi jätetyt autot eivät ainoastaan saastuta ilmaa, vaan ovat myös lainvastaisia.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon joutokäynti on rajoitettu laissa maksimissaan neljään minuuttiin, jos pakkasta on alle 15 astetta. Mikäli on tätä lämpimämpää, on laki joutokäynnistä vieläkin tiukempi: tällöin moottori saa olla päällä vain kaksi minuuttia auton seistessä.



Auramiehenä työskentelevä Laakso kertoo, että joutokäynnillä seisotus ei ole jäänyt tänä talvena vain yhteen pakkasyöhön, vaan todistajia toiminnalle on ollut useita.

– Työtoverini aurailevat näiden bussien vierestä ja ovat nähneet, kuinka autot käyvät yöstä toiseen.

– Tämä on ollut kaikkien yleisessä tiedossa ja useita se on häirinnyt. Joutokäynnille jättäminen on yrityksen tapa, Laakso kommentoi.

Liikennejohtaja Frilander kertoo tuntevansa joutokäyntiä koskevan lakipykälän.

– Ei se laillista ole, mutta yhtenä yönä meidän oli pakko toimia näin, kun auto ei olisi muuten lähtenyt aamulla käyntiin.



"Ajettava vaikka koko yö ympyrää"

Frilanderin mukaan yrityksen lähin lämmin varikko sijaitsee Hollolassa.



Lammilta Hollolaan kertyy matkaa kolmisenkymmentä kilometriä. Miksei busseja siis ajeta tätä matkaa halliin kylmässä seisottamisen sijaan?



– On se varmasti taloudellisempaa ajaa ne halliin, jos kovia pakkasöitä vielä tulee. Tai sitten niillä on ajettava vaikka koko yö ympyrää, kun ei niitä joutokäynnillä saa pitää, Frilander sanoo.

Lammilla asuva Laakso toteaa, että yrityksen oma halli olisi autojen nykyisiä yöpaikkoja parempi vaihtoehto.



– Niitä on auramiesten tieltä jo vähän häädetty poiskin. Eilen illalla yksi linja-autoista seisoi kylmäasemalla ja toinen levähdysalueella, mutta niitä on vähän milloin missäkin minne auton vain saa parkkiin.

Rikkomuksista kirjallisia varoituksia

Liikennejohtaja Frilanderin mukaan kuljettajille on nyt lähetetty muistutus ohjeistuksesta ja mahdollisista rikkomuksista seuraa kirjallisia varoituksia.



Tyhjäkäynnin sijaan autoja aletaan hänen mukaansa ajamaan halliin pakkasöinä.