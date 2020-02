Helsinki-Vantaa tehosiivottiin Kööpenhaminan koronavirusepäilyn vuoksi – välilaskun Suomessa tehnyt kiinalaisnainen vietiin Tanskassa sairaalaan

– Päätimme tehostaa siivousta reitillä, jota tämä matkustaja on mahdollisesti käyttänyt. Tämä matkustaja saapui non-Schengen-puolelle Kiinasta saapuessaan ja on sieltä siirtynyt jatkolentoportille. Siellä on lähdetty käymään läpi reittejä, joita hän on mahdollisesti kulkenut ja tehostettu niiden siivoamista, kertoo Finavian viestintäkoordinaattori Elina Suominen.