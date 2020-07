Helsinki havahtui maahanmuuttajien hukkumisiin – tästä päivästä lähtien uimarannoille asennetaan viisikielisiä varoituskylttejä

Helsingin kaupunki on havahtunut asentamaan kahdeksalle äkkisyvälle uimarannalle viisikieliset kyltit. Syynä on Hietaniemen uimarannalla tänä kesänä tapahtuneet hukkumistapaukset, joissa menehtyi kaksi ulkomaalaistaustaista.

Uimataidottomuus tavallisempaa maahanmuuttajilla

Tähän saakka äkkisyvästä rannasta on varoitettu ainoastaan suomeksi ja ruotsiksi. Tosin kyltissä on ollut äkkisyvää rantaa kuvaava symboli. Uimavalvonnan kuulutuksissa on suomen ja ruotsin lisäksi ainakin englanninkielinen osuus. Rantapelastajien oman kielitaidon mukaan kuulutuskieliä voi olla enemmänkin.