Helsingin yrittäjät: Maahantulomalli estää lyhyet lomamatkat: "Iskee pikamatkailuun ja vaikuttaa keskusta-alueen palveluihin"

On edelleen epävarmaa, nähdäänkö Helsingissä tänäkään kesänä kansainvälisiä risteilyaluksia. Kaikki alkukesän laiturivaraukset on jo peruttu.

Jos tulijalla ei ole todistusta kahdesta rokotuksesta tai koronan sairastamisesta, vaaditaan negatiivinen testitulos. Sen lisäksi on käytävä Suomessa uudessa testissä kolmen vuorokauden kuluttua. Väliaika pitäisi viettää omaehtoisessa karanteenissa. Yrittäjät toivovat, että Suomessa olisi samanlaiset maahantulomääräykset kuin muualla Euroopassa, jossa ei vaadita toista testiä.

Hotellit, erikoiskaupat ja kahvilat kärsivät

– Sillä on iso vaikutus koko Uudellemaalle. Suomen matkailutulosta yli puolet tulee Uudenmaan matkailusta ja Helsingille matkailu on olennaisen tärkeää. Se on tärkeää kaikille palveluille ja hotelleille, erikoiskaupoille ja ravintoloille ja kahviloille, luettelee Oksala.