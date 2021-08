Ravintola rakensi oman kasvihuoneen – "Minua on aina ahdistanut, että talvikuukausina meille roudataan kasviksia toiselta puolelta maapalloa"

– Minua on itseäni aina kokki-keittiömestarina ahdistanut ajatus siitä, että meille talvikuukausina roudataan kasviksia ja yrttejä toiselta puolelta maapalloa. Koronasulkuajan iskiessä ei ainkaan helpottunut kasvisten saaminen, kertoo kasvihuoneen rakennusidean syntymisestä keittiömestari Kasper Sjöholm Sodexon Foodhub-ravintolasta.

Laajentamissuunnitelmat jo valmiina

Korona-aika on pudottanut lounasravintolan asiakasmäärää huomattavasti ja kasvihuoneen tuotanto riittää tällä hetkellä alkuviikon vihersalaattiannoksiin. Laajentamissuunnitelmat ovat jo valmiina.

– Tämä on meidän promohuone ja tämä tulee kasvamaan. Meillä on jo seinän takana varattuna tilaa ja mahdollisesti myös muihin kerroksiin ja katolle asti. Meidän omavaraisuus tulee olemaan varmasti viittä prosenttia korkeammalla jo seuraavan vuoden aikana, arvioi Sjöholm.

Suunnitelmissa on myös kasvihuoneiden rakentaminen muihinkin saman omistajan ravintoloihin.

Ruokavalinnoilla suuri vaikutus ilmastopäästöihin

– Tämä on ihan loistava startti asialle. Me kaikki tiedetään, että ympäristökestävyyden kannalta pitäisi syödä enemmän kasviksia. Loistavaa, jos saadaan läheltä hyvänmakuisia, pienen ympäristökuormituksen omaavia kasviksia, innostuu Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri.

Katajajuuri muistuttaa, että ruokavalinnoilla on suuri merkitys myös ilmastonmuutoksen kannalta.

– Kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin neljäsosa tulee ruokajärjestelmästä. Kulutusta kun tarkastellaan, neljäsosa kaikkien kuluttajien hiilijalanjäljestä tulee syömisestä, päivittäisistä ruokavalinnoista. Ruokavalinnoilla on yhtä suuri merkitys kuin asumisella tai liikkumisella. Rehevöitymisessä ja monimuotoisuudessa ruokavalinnat ovat vielä suuremmassa roolissa, huomauttaa Katajajuuri.

Oma tuotanto lisäsi kasvisruuan suosiota

Seuraava askel voisikin olla se, että ruokailijoille tarjotaisiin tietoa siitä, miten suuri heidän valitsemansa ruoka-annoksen hiilijalanjälki on.

– Myös erilaisten kasvisruokien välillä on eroa hiilijalanjäljessä. Yhtä lailla tiedon pitäisi olla näkyvillä eläinperäisten tuotteiden osalta. Moni meistä syö edelleen sekaruokaa ja olisi tärkeää, että kuluttajat voisivat valita lihatuotteista sen pienimmän kuormituksen omaavan tuotteen. Me tarvitaan tulevaisuudessa vertailukelpoista tietoa erilaisten ruoka-aineiden ja ruoka-annosten hiilijalanjäljistä, vesijalanjäljistä ja rehevöitymisestä, luettelee Katajajuuri.

Foodhub-ravintolassa oma tuotanto on lisännyt kasvisruuan suosiota.

– Tieto siitä, että on paikan päällä kasvatettua, on toiminut todella hyvänä puskurina siihen, että kasvisruuan määrä ja menekki on kasvanut hyvin paljon, toteaa Sjöholm.