Helsingin yliopisto putosi Shanghain listalla sadan parhaan joukosta – professori: Rangkingt eivät kerro opetuksesta juuri mitään

Helsingin yliopisto putosi maailman yliopistoja vertailevalla Shanghain listalla sadan parhaan joukosta. Asiasta uutisoivat muun muassa Helsingin Sanomat ja Yle, ja keskustelua on riittänyt.

Median seuraamat yliopistorankingit mittaavat sitä, mitä on helpointa mitata, ja ne perustuvat yksioikoiseen näkemykseen tieteestä, sanoo Helsingin yliopiston viestinnän professori Esa Väliverronen . Millä mielellä hän on seurannut tuoretta keskustelua?

– On jännä, että ne otetaan aika vakavasti, vaikka rankingit on ensisijaisesti suunnattu medialle ja suurelle yleisölle. Ne tekevät tieteestä urheilun kaltaista toimintaa, eräänlaista tiedeviihdettä.

Rankingeilla on silti vaikutuksia. Korkeakoulutuksen markkinat ovat globaalit, ja opiskelijat tai heidän vanhempansa voivat rankingien perusteella päättää, mihin mennä, Väliverronen sanoo.

– Mutta vaikutukset syntyvät siitä, että rankingit otetaan vakavasti ja yliopistot ja eri laitokset käyttävät niitä markkinoinnissa. Riskinä on, että aletaan elää ikään kuin rankingien mukaisesti ja tehdään asioita, mistä rankingit palkitsevat.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen puolestaan sanoo, että esimerkiksi Shanghain listalla painottuvat hyvin vahvasti luonnontieteet, eli painavaa on se, mitä Naturessa tai Sciencessa julkaistaan.

– Todellisuus sekä kansallisesti että kansainvälisesti on erilainen kuin mitä rankingit mittaavat. Suomessa on vahvoja monitieteellisiä yliopistoja, joilla on humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.