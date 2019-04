Raha ei riitä työntekijän kannustajaksi – 70 vuotta täyttävä talousnobelisti Bengt Holmström tietää, että ilmeiset vastaukset johtavat usein harhaan

Ihminen kaipaa arvostusta

Ferrarin ymmärtäjä

– Formula-Ferrarilla ei ajeta kaupungissa ja maasturilla ei pärjää formulakisoissa, koska ne on rakennettu eri tarkoituksiin. Tietynlainen moottori voi vaatia vahvat jarrut ja sopivat pyörät, koska palasten on sovittava yhteen. Tämän alan yleisidea on yrittää ymmärtää, miksi jotkin yhdistelmät toimivat hyvin.

– On vaikea selittää sitä tunnetta, joka syntyy, kun ajattelet keksineesi tai ymmärtäneesi jotain, jota hyvin harva muu ymmärtää. Se on iso, iso.

– Nobel-palkinto on hieno asia, mutta viime kädessä tyydyttävää on se, että keksii jotain mielenkiintoista. Ideoiden tuleminen on tärkeintä, ne tuovat onnea. Sitä on ollut hyvä mieli aina, kun on ollut jokin kunnon probleemi, jonka kanssa taistelee.