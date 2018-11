Haluatko maailman johtajien luokkaan? Opiskele taloustiedettä – "Bengt Holmströmiä ja muita taloustieteilijöitä kutsutaan talousviisaiksi, ikään kuin se olisi jokin tietäjäluokka"

Tästä kertoo esimerkiksi uudeksi taloustieteen huippuyksiköksi kutsuttu Helsinki Graduate School of Economics.

– Poliittinen päätöksenteko edellyttää korkeatasoisia arvioita vaikutuksista kansantalouteen ja yhteiskuntaan. Uudella taloustieteen yksiköllä on merkittävä rooli tutkimuksessa ja korkeatasoisessa lainvalmistelussa, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi.

– Taloustieteilijät käsittävät itsensä usein puolueettomina ja näin heidät myös usein esitetään. He kertovat vaihtoehtoja talouden hoitamiseen, mutta heidän oman ymmärryksensä mukaan talouspolitiikkaan ei ole helppo antaa suosituksia. Sipilä taas ilmeisesti toivoi, että juuri näitä suosituksia alettaisiin antamaan.

Mitä väliä suosituksilla on?

– Mielenkiintoinen yksityiskohta on myös se, että Holmströmiä ja monia muita taloustieteilijöitä kutsutaan talousviisaiksi, ikään kuin se olisi jokin kiistattoman ylivertainen tietäjäluokka. Näin heidän arvoaan korotetaan symbolisesti, Ampuja sanoo.

Ampujan mukaan nämä ovat nykyisen taloustieteen valtavirran näkemyksiä, mutta myös muunlaisia ajatuksia on olemassa.

Taloustiede ei ole tähtitiedettä



Suomessa ei synny kiistoja



Ampujan kanssa tutkimusta tehnyt Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan väitöskirjatutkija Timo Harjuniemi sanoo, että taloustieteilijöiden ja muiden talouden toimijoiden asema ja merkitys on korostunut julkisuudessa 1990-luvulta alkaen .

Nousuun taas liittyy muun muassa markkina-ajattelun suosion kasvu eli idea siitä, että talous kannattaa järjestää parhaiten markkinoiden avulla. Tämä ilmenee esimerkiksi sote-uudistuksessa, jossa yksityisille yrityksille on suunniteltu merkittävämpää roolia sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa kansalaisille.

Ampujan ja Harjuniemen tutkimusten mukaan mediassa ovat eniten esillä taloustieteilijöiden lisäksi valtiovarainministeri, pääministeri sekä valtiovarainministeriön korkeat virkamiehet – joilla on usein taloustieteellinen koulutus.

– Suomalainen erityispiirre on, että valtiovarainministeriöllä on ollut hyvin vahva asema talouspolitiikassa ja se on hallinnut, millaiseksi talouspoliittinen keskustelu muodostuu, Harjuniemi sanoo.