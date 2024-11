Helsingin suurin ulkokuntosali rakennettiin huippusuosittuun saareen – ihmisiä piti häätää pois.

Kalasataman ja Korkeasaaren välissä oleva Mustikkamaa on nykyään todella suosittu ulkoilukohde niin kesällä kuin talvellakin. Vihdoin sen liikuntapuistoon on saatu uusi ulkokuntosali, joka on ollut jo kovalla käytöllä, vaikka virallinen avajaispäivä on lauantaina 16.11.