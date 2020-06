Kotkassa työskenteli ”hullu puutarhuri”, jolle haluttiin ensin antaa potkut – nyt miehet pelastamat puutarhat ovat kaupunkilaisten ylpeyden aihe

Kotkan puistojen kauneus ja monipuolisuus on melkeinpä pakahduttavaa. Ja vielä hämmästyttävämpää on se työ ja taistelu, jolla lukuisat erilaiset viheralueet on kaupunkiin saatu. Pääsuunnittelija oli urakan aloittaessaan monille asukkaille "hullu puutarhuri", jolle piti antaa potkut kaupungin rahojen tuhlaajana. Nyt kotkalaiset rakastavat useasti palkittuja puistojaan, jotka vetävät myös turisteja.