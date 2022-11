Helsingin putkirikkojen syy selvisi: Ikälopun putken korjausaika oli jo tiedossa, mutta viimeinen käyttöpäivä tuli etuajassa – "Tulee varmasti myös jatkossa sattumaan"

Kaikki akuutit viat on saatu korjattua eikä yhtään asukasta ole ilman vettä, mutta nyt selvitetään, mistä tapahtumaketju on saanut alkunsa, verkko-osaston johtaja Tommi Rantala Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY) sanoo.

– Tämä 600-millinen vesijohto on haljennut, ja kun vuotokohta on eristetty, niin veden virtaussuunta on muuttunut ja aiheuttanut ikääntyneessä vesijohtoverkostossa paineiskuja, mikä taas on aiheuttanut muita häiriötilannetta.