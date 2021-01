"Helsingin massarokotukset kestäisivät syksyyn" – Messukeskus on käynyt neuvotteluja kaupungin kanssa

– Olemme kertoneet mahdollisuuksista. Meillä olisi oivalliset mahdollisuudet, sillä meillä on korkeaa tilaa ja hyvä ilmanvaihto. Messukeskuksessa on jo nyt koronatestauksia parkkitalossa Mehiläisen toimesta ja HUS on vuokrannut myös halleja koronatesteihin. Sinne voi ajaa autolla sisään drive-in-testaukseen, kertoo Vepsäläinen.

Vepsäläisen mukaan näköpiirissä on, että massarokotukset kestäisivät syksyyn.

– Me pystymme raivaamaan tälle tilaa. Tämä on tärkeä asia yhteiskunnalle ja näin voisimme auttaa avaamaan yhteiskuntaa. Tapahtuma-ala on yksi kovimmin kärsinyt. Voisimme rokotusten avulla saada myös jotain tuottoa, mutta sen voin sanoa, että tämä ei jää kustannuksista kiinni. Loppukevään tapahtumista mikään ei täytä koko kapasiteettia, lisää Vepsäläinen.

Vepsäläisen mukaan Turun messukeskus toimii nyt hyvänä esimerkkinä, kun sinne suunnitellaan joukkorokotuksia.

Helsingin Messukeskuksessa on seitsemän hallia ja tilaa 58 000 neliötä.

– Meillä on Suomen suurimmat ja moderneimmat tilat tehdä massarokotuksia. Tässä on selvästi iso kysymys nyt rokotteiden saatavuudesta isommissa volyymeissa. Meidän missio on edistää elinkeinoelämää ja me kovin mielellään haluaisimme olla mukana tässä projektissa, toteaa Vepsäläinen.

Vepsäläinen ei halua tarkempaan kommentoida keskeneräisiä neuvotteluja.

Pari miljoonaa rokotetta kuukaudessa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan suunnitelmat massarokotuksista ovat valmiina ja ne on samantien käynnistettävissä, kun myyntilupa vain tulee.

– Odotelemme EU:n myyntilupa päätöstä AstraZenecan rokotteista ensi viikolla. Jos myyntilupa tulee rokotekuljetukset lähtevät liikkeelle heti tai viikon kahden viiveellä. Emme tiedä, mistä tämä suuri haarukka johtuu. Sitä ei tiedä edes THL, ihmettelee Mäkijärvi.

Mäkijärven mukaan rokotuksiin tullaan käyttämään terveysasemia sekä niihin saatetaan käyttää myös jo käytössä olevia koronanäytteenottopaikkoja.