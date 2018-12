Helsingin käräjäoikeus erotti lautamiehen some-käytöksen takia – piti Ilja Janitskinin MV-oikeudenkäynnin tuomiota "mielenvikaisena"

Lautamiehen mukaan kyse oli huumorista



Koska nämä ovat osa oikeuslaitosta, oikeuden mukaan lautamiehen on käyttäydyttävä siten, ettei tuomioistuimen riippumattomuus, puolueettomuus ja tasapuolisuus vaarannu.

– Edellä kuvattu toiminta sosiaalisessa mediassa ei ole ollut tasapuolista ja puolueetonta. Hänen suhtautumisensa oikeudenkäytön osallisiin ja Janitskinin oikeudenkäynnin puheenjohtajaan on ollut asiatonta ja epäkunnioittavaa.

Maallikkotuomari edustaa kansan oikeustajua



Maallikkotuomari on kirjaimellisesti maallikko, jonka tehtävä on edustaa kansan oikeustajua tuomioistuimessa.

Jos lautamiehet ovat jutun tuomarin kanssa eri mieltä ratkaisusta, kullakin on yksi ääni ja lopputuloksesta äänestetään. Jos äänet menevät tasan, rikosjutussa voittaa syytetyn kannalta lievempi linja.

Lautamiehen erottaminen on harvinaista. Viime vuosina julkisuuteen on kiirinyt vain yksittäisiä tapauksia, joissa lautamies on erotettu.