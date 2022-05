Helsingin käräjäoikeus antaa tuomion katujengijutusta – syyttäjän mukaan Kaivohuoneelle oli suunniteltu väkivaltainen kostoisku

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa niin kutsutussa katujengijutussa. Syyttäjä vaatii useille nuorille miehille vankeusrangaistuksia helsinkiläisen ja espoolaisen katujengin välisestä väkivalta- ja kostokierteestä.

Syytteissä kuvatut tapahtumat ajoittuvat viime vuoden kesään ja syksyyn. Yhteensä syytettyjä ja syytekohtia on pitkälti yli toistakymmentä.

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta syytetään kahdeksaa helsinkiläisjengin jäsentä. Syyttäjän mukaan helsinkiläisjengi aikoi tunkeutua tapahtumaan ravintola Kaivohuoneella kostaakseen espoolaisjengin aiempia tekoja. Jengin suunnitelmissa oli syyttäjän mukaan tunkeutua ravintolaan mukanaan teräaseita ja ainakin yksi ampuma-ase.

Poliisi perui tapahtuman saatuaan vihiä jengin suunnitelmista.

– Jos tapahtumaa ei olisi Kaivohuoneella peruutettu, meillä olisi tässä käsittelyssä erilaisia vakavia väkivaltarikoksia. Tilanne on lokakuun alussa ollut jengien välinen sota, sanoi syyttäjä Perttu Könönen oikeudenkäynnissä huhtikuussa.

Autosta löydetty miekka oli Jaffin mukaan koriste-esine

Vaikka tilaisuus peruttiin, syyttäjän mukaan osa syytetyistä ajoi kuitenkin näyttäytymään Kaivohuoneelle. Osa syytetyistä otettiin kiinni Cadillac-merkkisestä tila-autosta, jonka yksi syytetyistä oli syyttäjän mukaan vuokrannut tekaistulla henkilöllisyydellä. Autosta otettiin kiinni myös yksi pääsyytetyistä, helsinkiläisjengin johtohahmona pidetty someräppäri Milan Jaff, 22.

STT on kertonut Jaffin nimen jo käräjäkäsittelyn aikana, koska hän on tunnettu julkisuudessa. Hänellä on esimerkiksi kuvapalvelu Instagramissa yli 90 000 seuraajaa, ja Youtubessa hänen videoitaan on katsottu lähemmäs 1,9 miljoonaa kertaa.

Muita syytettyjä otettiin kiinni heidän ollessaan ajamassa Jaffin omistamalla autolla. Auton takakontista löytyi teräaseita, muun muassa pitkäteräinen keittiöveitsi ja miekka.

Kuulemisessaan käräjäoikeudessa Jaff kiisti, että teräaseet olisivat millään tavoin liittyneet Kaivohuoneelle väitetysti suunniteltuun kostoiskuun. Miekka oli hänen mukaansa koriste-esine.

– En edes muistanut niiden olevan autossa. Ne ovat varmasti jääneet sinne kesän jäljiltä, kun olen tarvinnut niitä esimerkiksi kalastaessa ja nuotion polttopuita pilkkoessa, sanoi Jaff.

Syyttäjä vaatii Jaffille ja toiselle helsinkiläisjengin johtohahmona pidetylle nuorelle miehelle ainakin kahdeksan ja seitsemän vuoden vankeusrangaistuksia.

Syyttäjän mukaan jengit ovat järjestäytyneitä rikollisryhmiä

Syyttäjä on jatkuvasti oikeudenkäynnin aikana rinnastanut kyseessä olevat katujengit järjestäytyneisiin rikollisryhmiin. Syyttäjän mukaan myös poliisi on katsonut esitutkinnassaan, että kyseessä on järjestäytynyt rikollisuus.

– Katujengit ovat nyt saapuneet Suomeenkin. Mielestäni tähän on syytä herätä muidenkin kuin oikeusviranomaisten, syyttäjä Könönen sanoi oikeudessa aiemmin.

Syyttäjän mukaan sosiaalisella medialla on tärkeä rooli käsiteltävässä asiassa. Siellä on muun muassa jaettu videoita epäillyistä rikoksista.

Isossa roolissa on syyttäjän mukaan lisäksi gangsta rap -musiikki, jota myös Jaff on tehnyt. Jengit ovat syyttäjän mukaan esimerkiksi nokitelleet toisilleen kappaleiden sanoituksilla. Myös artisti, jonka oli tarkoitus esiintyä ravintola Kaivohuoneella, on käsitellyt jengien välistä väkivaltaa musiikissaan.