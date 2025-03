Helmi synnytti esikoisensa kotona ilman kipulääkkeitä: "Eläimetkin synnyttävät omassa pesässään"

Muiden epäilyksistä huolimatta Helmi Heimonen ja Tertti Tenhola päättivät saattaa esikoisensa maailmaan omassa kodissaan.

Helmin ja Tertin puutalokaksiossa käy kova kuhina, kun kätilöt Tiia Koskinen ja Venla Ranta tulevat keskustelemaan lähestyvästä synnytyksestä. Heillä on mukanaan synnytysamme.

Pari on sopinut, että synnytyksen alkaessa Tertti ottaa vastuun ammeesta ja sen täyttämisestä. Hän näyttää kätilöille irtolämmitintä, jonka avulla synnytysammeen vettä voisi lämmittää.

– Ja te otatte vastuun, jos siinä on äidin ja vauvan kakkaa, verta ja istukanpalasia? kätilö Venla varmistaa.

Kätilöiden kotikäynnillä Tertti tiedustelee, voisikohan rantasaunan lämmitintä käyttää synnytysammeen veden lämmittämiseen.Asian ytimessä.doc

Asian ytimessä.doc: Kotona syntynyt Suunnitellut kotisynnytykset ovat Suomessa yleistyneet, vaikka yhteiskunta ei tue kotisynnytyksiä. Helmille ja Tertille on ollut suhteen alusta asti selvää, että he haluavat saattaa esikoisensa maailmaan kodin rauhassa. Dokumentissa seurataan parin synnytysmatkaa aina vauva-arjen kuulumisiin asti.

Laskettuun aikaan on nyt kuukausi, jonka takia on syytä keskustella, mikä on kenenkin rooli synnytyksessä ja millaisen tunnelman pari haluaa kotiinsa luoda. Sitä varten pari on kirjannut synnytykseen liittyviä toiveita paperille.

– Tahdon, että huoneessa on hämärää, hiljaista ja rauhallisia syvään hengittäviä ihmisiä, Helmi lukee kätilöille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaan kaikkien tulisi synnyttää ensisijaisesti sairaalassa. Synnytystahtoon on kirjattu toiveita sitä varten, jos kotisynnytyksestä jouduttaisiin siirtymään sairaalaan.Asian ytimessä.doc

Siitä asti, kun Helmi osallistui ystävänsä Liinan kotisynnytykseen, hänelle on ollut selvää, että hän haluaa itsekin synnyttää kotona. Hetken pohdittuaan myös Tertti vakuuttui suunnitelmasta.

– Se oli tosi syvä kokemus, sellainen pyhä ja voimaannuttava, Helmi kuvailee ystävänsä synnytystä.

– Ajattelen, ettei sairaalaan tarvitse mennä, jos ei ole sairas. Raskaus on luonnollinen asia. Eläimetkin synnyttävät omassa pesässään, Helmi perustelee.

Yhteiskunta ei tue kotisynnytyksia taloudellisesti, vaan perheet maksavat itse kotikätilöiden palvelut.Asian ytimessä.doc

Pariskunta on kertonut kotisynnytyssuunnitelmistaan lähipiirille, mutta neuvolassa pari ei kertonut suunnitelmistaan. Tertti kokeekin, että suurimpia haasteita kotisynnytyksessä ovat muiden pelot.

– Muilta tulee paljon pelkolähteisiä ajatuksia. On joutunut tosi monta kertaa sanomaan, että "hei, että en tarvitse nyt tällaista". Se, vaan haittaa meitä ja valmistautumista.

Kotisynnytyksessä ei käytetä lääkkeellistä kivunlievitystä. Helmi valmistautuu synnytykseen hengitysharjoitusten avulla.Asian ytimessä.doc

