Helmi Loukasmäki ihastuttaa uusissa kuvissa – somessa yksimielinen reaktio: "Hän on ihan kuin Armi Aavikko!"

Seiska on uutisoinut , että Loukasmäki olisi joutunut kolmiodraamaan yhdessä Dannyn ja laulaja Erika Vikmanin kanssa. Sekä Loukasmäki että Vikman on viettänyt paljon aikaa Dannyn kanssa ja molemmilla naisilla on erityinen suhde laulajakonkariin.

– Minulla on tietenkin erinomaiset välit Helmiin, mutta pitää aina muistaa, että eri medioilla on erilaiset tavoitteet ja tavat. Hänkin (Helmi) on erittäin kunnioitettava ja lahjakas ihminen, annetaan hänen edetä omalla urallaan ja tehdä oikeutta omalle perheelleen ja sukulaisille. Hän on myöskin kiva tyttö.